Вірменія заявила про нежиттєздатність радянсько-російської військової школи

Війна в Україні показала друзям Росії, чого насправді вартують росіяни в бою

Нинішня радянсько-російська військова школа, на базі якої сформовано збройні сили Вірменії, довела на полі бою свою нежиттєздатність.

Як повідомив Armenian Military Portal, про це заявив міністр оборони Вірменії Сурен Папікян.

За його словами, необхідно зробити все, щоб солдат уявляв, що таке сучасна війна.

«Так, ми повинні зробити все, щоб наш солдат був готовий, уявляв собі, що таке сучасна війна, здатний вести сучасний бій. Можу вас запевнити, що запуск цього процесу у Збройних силах по суті дано», – сказав міністр оборони.

Він також додав, що з метою підвищення привабливості та зацікавленості у військовій службі за контрактом Міноборони пропонує встановити доплати для офіцерів, прапорщиків та рядових військовослужбовців.