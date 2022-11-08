Зуби дракона: Росія посилює лінії оборони на окупованих територіях

"Зуби дракона" мають нібито зупинити український наступ

Російські війська зміцнюють свої оборонні лінії у всіх районах окупації.

Про це повідомили у Міноборони Великобританії.

Там нагадали, що ще 19 жовтня 2022 року власник групи Вагнера Євген Пригожин заявив про будівництво укріпленої «лінії Вагнера» в окупованій Луганській області.

Крім того, Росія розпочала будівництво оборонних споруд навколо окупованого Маріуполя. Два заводи виробляють для цього бетонні пірамідальні протитанкові конструкції, відомі як “зуби дракона”.

На думку британських військових, «зуби дракона», ймовірно, були встановлені між Маріуполем та селом Микільське, а також від північного Маріуполя до села Старий Крим.

Крім того, «зуби дракона» були додатково відправлені для підготовки оборонних укріплень в окупованих Запорізькій та Херсонській областях.