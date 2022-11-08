Туреччина почала частково платити за російський газ рублями

Туреччина почала частково платити за російський газ рублями

Росія просить всіх покупців своїх енергоносіїв платити рублями

Туреччина почала платити за частину природного газу з Росії у рублях.

Як повідомило Reuters, про це заявив у вівторок міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез.

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В інтерв’ю телеканалу TRT Haber він сказав, що найближчими місяцями частка платежів у російській валюті в торгівлі енергоносіями з РФ збільшиться.

Росія, яка постраждала від західних санкцій через вторгнення в Україну, все частіше просить покупців її енергоносіїв платити в рублях, щоб допомогти зміцнити її валюту. Тоді як більшість міжнародних енергетичних угод розраховується в доларах США чи євро.

Туреччина також намагається стимулювати торгівлю, використовуючи ліру, яка була забита неортодоксальною грошово-кредитною політикою.

Відповідаючи на запитання щодо пропозиції президента Росії Володимира Путіна про створення газового хаба в Туреччині, Донмез сказав, що Анкара розробить дорожню карту до кінця цього року і може провести конференцію для постачальників та покупців.

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  • 08.11.2022 16:12
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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