Туреччина почала частково платити за російський газ рублями

Росія просить всіх покупців своїх енергоносіїв платити рублями

Туреччина почала платити за частину природного газу з Росії у рублях.

Як повідомило Reuters, про це заявив у вівторок міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

В інтерв’ю телеканалу TRT Haber він сказав, що найближчими місяцями частка платежів у російській валюті в торгівлі енергоносіями з РФ збільшиться.

Росія, яка постраждала від західних санкцій через вторгнення в Україну, все частіше просить покупців її енергоносіїв платити в рублях, щоб допомогти зміцнити її валюту. Тоді як більшість міжнародних енергетичних угод розраховується в доларах США чи євро.

Туреччина також намагається стимулювати торгівлю, використовуючи ліру, яка була забита неортодоксальною грошово-кредитною політикою.

Відповідаючи на запитання щодо пропозиції президента Росії Володимира Путіна про створення газового хаба в Туреччині, Донмез сказав, що Анкара розробить дорожню карту до кінця цього року і може провести конференцію для постачальників та покупців.