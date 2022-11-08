Під Мелітополем партизани спалили штаб окупантів
Кількість підсмажених окупантів поки невідома
У селі Вознесенка Мелітопольського району сили спротиву влаштували підпал в штабі окупаційних військ.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, інцидент у лігві окупантів стався близько 14:00.
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“В найкращих традиціях рашистів вони розмістили свій штаб в одній із захоплених церков. Проте наші героїчні сили спротиву не чекають на небесну кару, яка обов’язково
настигне русню. А власноруч розправляються з ворогом”, – написав Федоров в Telegram.
За інформацією місцевих пабликів, палав Молитовний дім Свідків Єгови, який окупанти переоблаштували під військову базу.
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- 08.11.2022 18:42
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