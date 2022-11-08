Вугілля вдвічі більше, ніж потрібно: Шмигаль заявив про готовність до опалювального сезону

За словами Шмигаля, зима буде складною

Україна має достатньо накопичених ресурсів для проходження опалювального сезону.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За його словами, станом на сьогодні у газосховищах є 14,6 млрд кубічних метрів газу.

“Відносно м’яка осінь та економія енергоресурсів дозволяє наразі закачувати газу більше, ніж ми його відбираємо”, – повідомив прем’єр.

Також він додав, що на складах ТЕС і ТЕЦ є 1,5 млн тонн вугілля, що майже вдвічі більше, ніж необхідні гарантовані запаси.

“Зима буде складною, але ми готуємося до будь-яких сценаріїв”, – зазначив Шмигаль.