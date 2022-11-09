Білорусь на кордоні з Україною створює підрозділи операторів ударних БпЛА

Білорусь на кордоні з Україною створює підрозділи операторів ударних БпЛА

Білорусь й надалі підтримує збройну агресію РФ

У складі прикордонних військ республіки Білорусь створюються підрозділи операторів ударних БпЛА.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Там також зазначили, що Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.

Зокрема триває формування російсько-білоруського угрупування військ на території Білорусі. За попередньою інформацією, військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади збройних сил республіки Білорусь у якості “братської” допомоги закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування.

Крім того білоруські правоохоронці посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією або критикують владу чи так званої спеціальної військової операції РФ в Україні.

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  • 09.11.2022 07:06
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