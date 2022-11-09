Угорщина заблокувала допомогу ЄС для України на 18 мільярдів євро

Угорщина заблокувала допомогу ЄС для України на 18 мільярдів євро

Вчергове Угорщина продемонструвала недружнє ставлення до України

Угорщина повідомила міністрам фінансів ЄС на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідні зміни для підготовки пакету на 18 мільярдів євро для підтримки України наступного року.

Про це повідомило Bloomberg.

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У середу Європейська комісія запропонує пропонувати Києву пільгові кредити на більш стабільній основі, але ця ініціатива вимагатиме використання додаткового місця, доступного в бюджеті ЄС.

Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга сказав своїм колегам, що не підтримає такий варіант, який потребує одностайної підтримки 27 урядів.

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  • 09.11.2022 10:24
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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