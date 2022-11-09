Угорщина заблокувала допомогу ЄС для України на 18 мільярдів євро
Вчергове Угорщина продемонструвала недружнє ставлення до України
Угорщина повідомила міністрам фінансів ЄС на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідні зміни для підготовки пакету на 18 мільярдів євро для підтримки України наступного року.
Про це повідомило Bloomberg.
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У середу Європейська комісія запропонує пропонувати Києву пільгові кредити на більш стабільній основі, але ця ініціатива вимагатиме використання додаткового місця, доступного в бюджеті ЄС.
Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга сказав своїм колегам, що не підтримає такий варіант, який потребує одностайної підтримки 27 урядів.
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- 09.11.2022 10:24
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