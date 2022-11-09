Посилення «яструбів» посіяло страх у путінській еліті: багато хто чекає на сталінські репресії

Заклики Пригожина до «термінових сталінських репресій» проти бізнесу змусили деяких багатих росіян побоюватися за свою безпеку

Терпимість Кремля до відвертих закликів деяких "яструбів" повернути сталінські репресії посіяли тривогу серед російських еліт та оточення Путіна.

Про це написало Bloomberg.

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Посилення відвертих прихильників жорсткої лінії у Кремлі турбує російські еліти. Вони побоюються, що російський президент прислухається до їхніх закликів, що призведе до ще більшої конфронтації із Заходом та масових репресій вдома.

Великі бізнесмени та урядовці зі зростаючим занепокоєнням спостерігають за тим, як гравці, яких вони колись вважали маргінальними, такі як Євген Пригожин, стали силою, яка підштовхує Путіна до активізації військових дій.

За їхніми словами, публічні заклики Пригожина до «термінових сталінських репресій» проти бізнес-магнатів, які не виявляють достатнього ентузіазму щодо підтримки військових дій, змусили деяких багатих росіян побоюватися за свою безпеку та безпеку своїх сімей.

Відкриті нападки Пригожина на вищих воєначальників (деяких з яких згодом було зміщено) і на видного союзника Путіна, який обіймає посаду губернатора Санкт-Петербурга, посилили занепокоєння бюрократії з приводу небажання чи нездатності Кремля захищати своїх.

«Держава втратила монополію на легалізоване насильство, і з’явилися нові оператори цієї колишньої монополії. Дивно, що Путін заохочує це», — каже Катерина Шульман, політолог, яка покинула Росію у перші тижні війни.

Тепер, коли кремлівські чиновники називають вторгнення в Україну «народною війною», дослухаючись риторики Йосипа Сталіна часів Другої світової війни, деякі представники еліт навіть кажуть, що побоюються чисток та довільних арештів.

Один високопосадовець порівняв нинішню ситуацію з військовою диктатурою, але без військового перевороту, який зазвичай передує їй.

За словами інсайдерів, домінуючою емоцією зараз є страх. Усі опитані для цієї статті говорили за умов анонімності, пославшись на ризик репресій.

За словами інсайдерів, тривога з приводу перспектив, що посилюється, поки не переросла у щось на зразок внутрішнього опору ескалації, що триває.

Багато хто в керівництві підтримує те, що вони вважають екзистенційною боротьбою за майбутнє Росії, і не бачать іншої альтернативи, окрім як продовжувати посилювати тиск доти, доки Україна та її союзники у США та Європі не відступлять.

Декілька чиновників, яких колись вважали відносними лібералами, наприклад Сергій Кирієнко, заступник голови кремлівської адміністрації, стали активними публічними захисниками війни.

Хоча Путін заявив, що мобілізацію завершено, принаймні на даний момент, багато представників ділової та бюрократичної еліти стурбовані тим, що мілітаризація економіки та суспільства лише прискорюється.

Спеціальну комісію, створену Путіним для координації економічної політики щодо підтримки оборонної промисловості та армії, порівнюють зі сталінським військовим кабінетом.

Майже дев’ять місяців бойових дій лише зміцнили думку багатьох представників ділової та економічної еліти про те, що вторгнення Путіна було катастрофічною помилкою, яка прирікає країну на ізоляцію та слабкість.

Навіть в уряді багато хто тихо виступає проти боротьби, але надто наляканий, щоб висловлюватися.