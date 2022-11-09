Окупанти підірвали Дар’ївський міст через Інгулець на Херсонщині
Окупанти підірвали міст вранці 9 листопада
Російські війська підірвали Даріївський міст через річку Інгулець у Херсонській області.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
За їхньою інформацією, це сталося вранці 9 листопада.
Раніше Дар’ївський міст був об’єктом атак українських військових, оскільки через нього йшло постачання частин окупантів на правому березі.
До того ж, цей міст пов’язував Херсон з Новою Каховкою.
Підрив мосту росіянами може свідчити про їхні спроби стримати український контрнаступ.
- 19
- 09.11.2022 11:46
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: