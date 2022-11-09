Окупанти підірвали Дар’ївський міст через Інгулець на Херсонщині

Окупанти підірвали Дар’ївський міст через Інгулець на Херсонщині

Окупанти підірвали міст вранці 9 листопада

Російські війська підірвали Даріївський міст через річку Інгулець у Херсонській області.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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За їхньою інформацією, це сталося вранці 9 листопада.

Раніше Дар’ївський міст був об’єктом атак українських військових, оскільки через нього йшло постачання частин окупантів на правому березі.

До того ж, цей міст пов’язував Херсон з Новою Каховкою.

Підрив мосту росіянами може свідчити про їхні спроби стримати український контрнаступ.

Знищений міст може стати перешкодою при перетині Інгульця

Знищений міст може стати перешкодою при перетині Інгульця

  • 19
  • 09.11.2022 11:46
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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