12 років тому не стало Ігоря Єніна – засновника Vlasti.net та інших медіа-проектів

12 років тому не стало Ігоря Єніна – засновника Vlasti.net та інших медіа-проектів
12 років тому, 9-го листопада 2010 року, не стало чудової людини – засновника та шефа сайту Vlasti.net, газет «Кур'єр», «Наш город» та “Горсправки 15-54” – Ігоря Івановича Єніна.

За цей час минуло чимало потрясінь, що змінили життя багатьох із нас. Але ми досі не можемо забути добрі зморшки біля очей, пам’ятаємо рішучість вчинків, і дуже часто нам не вистачає тієї потужної енергії, якою заряджав усіх Ігор – наш Іванич.

12 років – достатній термін, щоб усвідомити втрату, набратися сил творити, будувати та розвивати. Навіть попри війну, з різних куточків України та світу ми продовжуємо працювати, не дозволяючи зникнути тому, що створив Ігор.

Наша щоденна праця – це пам’ять про тебе, Іванич. Ми працюємо і пам’ятаємо, не турбуйся.

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  • 09.11.2022 12:42
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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