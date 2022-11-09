12 років тому не стало Ігоря Єніна – засновника Vlasti.net та інших медіа-проектів

12 років тому, 9-го листопада 2010 року, не стало чудової людини – засновника та шефа сайту Vlasti.net, газет «Кур'єр», «Наш город» та “Горсправки 15-54” – Ігоря Івановича Єніна.

За цей час минуло чимало потрясінь, що змінили життя багатьох із нас. Але ми досі не можемо забути добрі зморшки біля очей, пам’ятаємо рішучість вчинків, і дуже часто нам не вистачає тієї потужної енергії, якою заряджав усіх Ігор – наш Іванич.

12 років – достатній термін, щоб усвідомити втрату, набратися сил творити, будувати та розвивати. Навіть попри війну, з різних куточків України та світу ми продовжуємо працювати, не дозволяючи зникнути тому, що створив Ігор.

Наша щоденна праця – це пам’ять про тебе, Іванич. Ми працюємо і пам’ятаємо, не турбуйся.