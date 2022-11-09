Во львовской гостинице олигарха Козловского Emily Resort тайно фотографируют VIP-гостей и чиновников

В СМИ попало совместное фото львовского олигарха и собственника ФК «Рух» Григория Козловского с братьями Суркисами.

Сделано оно было накануне пресс-конференции Козловского, во время которой он призвал к футбольному перевороту.

При этом, слив фото, как пишет телеграм-канал «Информатор», организовал сам Козловский.

Команду слить фотографию Козловский дал после того, как его пресс-конференция с революционными призовыми обернулась негативом. Таким образом он хотел дистанцироваться от футбольного скандала и указать, что стоит за ним Григорий Суркис.

Самое интересное, что известных, публичных и непубличных лиц в отеле Козловского фотографируют специально, пишет «Информатор». Именно поэтому и нужное фото с Суркисами для прессы нашлось быстро.

«Нужное фото с Суркисами нашлось достаточно быстро. Причина в том, что специально обученные люди фотографируют всех известных, публичных и непубличных гостей Emily Resort.

Такие фотографии, как объяснял сам Козловский, нужны ему для того, чтобы потом напоминать людям, «кто их кормил и поил, и давал им крышу над головой во время войны», – отмечет «Информатор».

А гостили в Emily Resort, со слов самого Козловского, за последние время очень много непростых людей. Среди них и замглавы ОП Андрей Смирнов.

Напомнить, что Григорий Козловский кроме ФК «Рух» владеет табачным бизнесом.

Контрабандные сигареты с его Винниковской фабрики буквально на прошлой неделе правоохранители Венгрии выловили в р.Тиса.