Великі проблеми: Байден прокоментував заяву Москви про відступ з Херсону

Великі проблеми: Байден прокоментував заяву Москви про відступ з Херсону
Президент США Джо Байден вважає, що заява Росії про відступ з Херсона очікувана і свідчить про проблеми в Збройних силах РФ.

Як повідомила BBC, свою думку американський лідер висловив на прессконференції за підсумками проміжних виборів до Конгресу.

«Насамперед я знаходжу цікавим те, що вони чекали з цим рішенням – а ми вже давно знали, що вони його ухвалять – до закінчення виборів (у США). І це рішення – свідчення того факту, що у них, у російської армії – великі проблеми», – сказав Байден.

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  • 10.11.2022 07:03
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