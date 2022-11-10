Великі проблеми: Байден прокоментував заяву Москви про відступ з Херсону

Президент США Джо Байден вважає, що заява Росії про відступ з Херсона очікувана і свідчить про проблеми в Збройних силах РФ.

Як повідомила BBC, свою думку американський лідер висловив на прессконференції за підсумками проміжних виборів до Конгресу.

«Насамперед я знаходжу цікавим те, що вони чекали з цим рішенням – а ми вже давно знали, що вони його ухвалять – до закінчення виборів (у США). І це рішення – свідчення того факту, що у них, у російської армії – великі проблеми», – сказав Байден.