Екснардеп ВР розбився в Криму, тікаючи від поліцейської погоні

Нетверезий Ременюк намагався втекти від поліцейських

Колишній народний депутат України Олексій Ременюк розбився на смерть у ДТП в тимчасово окупованому Криму, коли тікав від поліцейських.

Про це повідомив Telegram-канал Mash.

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«Ексдепутат Верховної Ради та голова колишньої української партії «Русь єдина» розбився на смерть під час поліцейської погоні у Сімферополі”, – сказано в повідомленні.

За інформацією видання, 66-річний Олексій Ременюк їхав увечері з дня народження товариша на своєму Range Rover, коли його зупинили співробітники поліції. Під час перевірки документів його попросили продутися — виявився п’яним.

Коли поліцейські спробували затримати ременюка, він втік на машині.

«Коли почалася погоня, Range Rover Ременюка вийшов на зустрічку на об’їзній трасі і зіткнувся з вантажівкою. Він та його пасажир померли на місці», – сказано в повідомленні.

Ременюк Олексій Іванович – колишній український політик, член політичної партії «Русь єдина», генеральний директор ТОВ «РеАл-Ліга». Ременюк проходив строкову службу в Криму, працював на півострові та в російському Бєлгороді.

Депутат ВРУ III скликання – пройшов від всеукраїнського об’єднання «Громада», а також IV – від «Батьківщини». Був членом різних парламентських фракцій і комітетів. Був співголовою партії «Русь єдина» (з грудня 2008-го), яка до 2006 року мала назву «Партія політики Путіна».