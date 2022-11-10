ЗСУ звільнили Снігурівку: чому це важливо

ЗСУ звільнили Снігурівку

Збройні Сили України зайшли в село Снігурівка, що в Миколаївській області, яке э важливим стратегычним населеним пунктом для подальшого звыльнення Херсонщини.

Відповідне відео з українськими захисниками в Снігурівці з’явилося в мережі.

Місцеві жителі, які жили під окупацією вісім місяців, з оплесками зустріли українських воїнів.

Звільнення Снігурівки Миколаївської області є важливим для наших військових. Адже вихід на цей плацдарм відкриває ЗСУ рух в бік Херсона.

Нагадаємо, останніми днями біля Снігурівки велися запеклі бої. Саме тут був другий після Давидіва Бріда потужний укріплений район окупантів.

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