ЗСУ звільнили Снігурівку: чому це важливо
ЗСУ звільнили Снігурівку
Збройні Сили України зайшли в село Снігурівка, що в Миколаївській області, яке э важливим стратегычним населеним пунктом для подальшого звыльнення Херсонщини.
Відповідне відео з українськими захисниками в Снігурівці з’явилося в мережі.
Місцеві жителі, які жили під окупацією вісім місяців, з оплесками зустріли українських воїнів.
Звільнення Снігурівки Миколаївської області є важливим для наших військових. Адже вихід на цей плацдарм відкриває ЗСУ рух в бік Херсона.
Нагадаємо, останніми днями біля Снігурівки велися запеклі бої. Саме тут був другий після Давидіва Бріда потужний укріплений район окупантів.
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- 10.11.2022 11:15
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