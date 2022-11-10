У разі повторного вторгнення окупантів з Білорусі буде задіяно активну оборону – Генштаб

Ліси та пагорби стануть для ворога пасткою

Якщо ворог надумає повторити наступ з території республіки Білорусь наші воїни задіють активну оборону.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Там пояснили, що з моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів.

“Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними”, – сказано в повідомленні.

Для оборони та відсічі збройної агресії буде задіяно всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів.

Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних Сил та Ракетних військ і артилерії.