У разі повторного вторгнення окупантів з Білорусі буде задіяно активну оборону – Генштаб
Ліси та пагорби стануть для ворога пасткою
Якщо ворог надумає повторити наступ з території республіки Білорусь наші воїни задіють активну оборону.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Там пояснили, що з моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів.
“Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними”, – сказано в повідомленні.
Для оборони та відсічі збройної агресії буде задіяно всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів.
Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних Сил та Ракетних військ і артилерії.
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- 10.11.2022 11:40
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