Ні Зеленський, ні Путін не відвідають саміт G20

Ні Зеленський, ні Путін не відвідають саміт G20

Зеленський і Путін на приїдуьб на Балі

Президент України Володимир Зеленський вирішив не їхати на саміт G20, який проходитиме на Балі в Індонезії.

Про це повідомив портал detikBali з посиланням на заяву міністра-координатора з морських справ та інвестицій Індонезії Лухута Бінсара Панджаїтана.

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За його словами, Зеленський не зможе відвідати захід, оскільки буде зайнятий внутрішніми справами України.

Крім того, він підтвердив, що на саміті не буде і президента Росії Володимира Путіна.

“У [Путіна та Зеленського] дуже щільні графіки, ми повинні поважати їхнє рішення бути відсутнім на саміті”, — сказав міністр.

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  • 10.11.2022 13:42
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