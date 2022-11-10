Інфраструктуру ЄС переобладнають для швидкого перекидання військової техніки на схід

Боррель розповів про плани ЄС щодо військової мобільності

Усю автомобільну та залізничну інфраструктуру Євросоюзу потрібно переобладнати для швидких перевезень військової техніки на схід.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель на брифінгу Комісії ЄС з кібербезпеки та оборонної політики.

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Він також додав, що ЄС підключить країни Балкан, Молдову та Україну до проектів щодо збільшення військової мобільності для швидкого розгортання бойових сил.

У свою чергу єврокомісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер заявила, що комісія представила нову стратегію кібербезпеки та план спрощення військових перевезень по всіх країнах Євросоюзу.

«Сьогодні ми представляємо нову політику ЄС у галузі кіберзахисту та план дій щодо військової мобільності для вирішення проблеми погіршення умов безпеки після агресії Росії проти України та підвищення здатності ЄС захищати своїх громадян та інфраструктуру», – сказала вона.