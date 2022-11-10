Хто вбив Стремоусова: в МВС назвали дві версії

За смертю Стремоусова можуть стояти російські спецслужби

Смерть херсонського гауляйтера Кирила Стремоусова у ДТП могла бути вбивством у виконанні російських спецслужб.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.

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«Але ключова історія, в яку вірю я особисто. Стремоусов хоч і не славився великими розумовими здібностями, але, тим не менше, він став медійною особистістю Херсонщини. Він би міг сильно підривати історію з можливою здачею правобережжя Херсону. Я не виключаю того, що це можуть бути певні ігри ФСБ, щоб прибирати людей, які їм будуть неугодні або заважати», – сказав він.

Ще однією версію, яку розглядає Смірнов, є протистояння силовиків всередині Росії – Міноборони та ФСБ:

«Один одного намагаються підставити. Історії, які відбуваються і з Шойгу, інші – це маленькі частини великого пазлу у боротьбі за те, хто буде першим у царя придворним [блазнем]», – пояснив радник очільника МВС.