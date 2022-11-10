Сухопутний міст у Крим опиниться під вогневим контролем ЗСУ після звільнення Херсона

Вогневой контроль над трасами пересування ворожої техніки ускладнить життя окупантам

Відхід російських військ з правого берега Дніпра на Херсонщині дозволить Збройним силам України взяти під вогневий контроль «сухопутний міст» у Крим — перешийок, що знаходиться приблизно за 100 км від Херсона.

Про це повідомила Financial Times.

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Йдеться про траси Херсон-Армянськ, Херсон-Мелітополь та Мелітополь-Джанкой. Ними Росія постачає свої війська на півдні України та в Криму.

Крім шляхів постачання, українська армія зможе за допомогою далекобійної артилерії діставати до російських складів боєприпасів та об’єктів матеріально-технічного забезпечення на півострові.

Щоб не допустити прориву українських сил у Крим, Росії доведеться перекинути більше війська на південь України, вважає видання.