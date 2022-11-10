Зеленський та прем’єр Великобританії Сунак обговорили Херсон та допомогу Україні
Сунак і Зеленський поспілкувалися телефоном
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у телефонній розмові обговорили зокрема заяви росіян про звільнення з Херсона і погодилися ставитися до цих новин "з обережним оптимізмом".
Про це повідомило ВВС.
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«Лідери зійшлися на думці, що відхід росіян з окупованого Херсона буде свідченням великого прогресу українських сил, але правильно було б ставитись до цих новин з обережністю, доки український прапор не піднятий над містом», – оголосила прес-служба Даунінг-стріт.
Сунак знову запевнив Зеленського, що Британія продовжить усіма силами допомагати Україні.
Зеленський написав у Twitter, що обговорив із Сунаком військову допомогу з боку Британії та, зокрема, «допомогу у проходженні зимового періоду», а також «зернову ініціативу» – механізм забезпечення експорту сільгосппродукції з українських чорноморських портів.
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- 10.11.2022 18:13
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