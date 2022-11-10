Польща надала України 1570 терміналів Starlink: будуть публічні точки WI-FI та інтернет на залізниці

Польща надала України 1570 терміналів Starlink: будуть публічні точки WI-FI та інтернет на залізниці

Михайло Федоров повідомив про 1,5 тисячі Старлінків для України

До України з Польщі прибуло 1570 комплектів Starlink для підключення супутникового інтернету.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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“Це особливо важливо зараз, адже через російські обстріли маємо проблеми з електроенергією. Коли світло зникає — в деяких регіонах не працюють мобільні оператори та інтернет-провайдери. Тому забезпечимо країну публічними точками WI-FI, де люди зможуть бути на зв’язку”, – зазначив він.

Також, за словами міністра, частину терміналів передадуть цивільним адміністраціям на деокуповані території. Крім того, забезпечать комплектами Starlink  Укрзалізницю, щоб пасажири та працівники мали стабільний мобільний зв‘язок та інтернет.

Федоров нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення за сприяння Мінцифри від донорів та партнерів Україна отримала більше 20 тисяч терміналів Starlink. З них 5 тисяч за підтримки уряду Польщі.

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  • 10.11.2022 19:23
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