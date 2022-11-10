Росіяни почали знищувати інфраструктуру Херсона: підривають котельні та підстанції
Окупанти підірвали телецентр біля телевежі
Росіяни перед проанонсованим виходом з Херсону почали знищувати критичну інфраструктуру міста.
Про це повідомило місцеве видання Мост з посиланням на мешканців міста.
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У місті підірвали котельні і об’єкт обленерго. Окрім того, росіяни підірвали телецентр, який знаходиться біля телевежі. Сама телевежа ціла.
Також у Херсоні продовжуються проблеми зі зв’язком. Він є тільки біля Антонівського мосту.
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- 10.11.2022 19:37
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