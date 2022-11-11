Вночі окупанти атакували Вінниччину: постраждав об’єкт критичної інфраструктури

Росіяни атакували Вінничину дронами

Вночі російські окупанти атакували дронами-камікадзе Вінницьку область.

Про прольоти іранських “мопедів” під час дії повітряної тривоги повідомили місцеві Telegram-канали.

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Згодом глава ОВА Сергій Борзов підтвердив атаку і додав, що є влучання.

“Знову є влучення в один із об’єктів критичної інфрастуктури Вінницької області.

Жертв нема. Працюють рятувальні служби”, – написав він в Telegram.