Вночі окупанти атакували Вінниччину: постраждав об’єкт критичної інфраструктури
Росіяни атакували Вінничину дронами
Вночі російські окупанти атакували дронами-камікадзе Вінницьку область.
Про прольоти іранських “мопедів” під час дії повітряної тривоги повідомили місцеві Telegram-канали.
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Згодом глава ОВА Сергій Борзов підтвердив атаку і додав, що є влучання.
“Знову є влучення в один із об’єктів критичної інфрастуктури Вінницької області.
Жертв нема. Працюють рятувальні служби”, – написав він в Telegram.
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- 11.11.2022 06:41
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