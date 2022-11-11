Втікали човнами: вночі окупанти під обстрілами переправлялися на лівий берег Дніпра.

Цієї ночі на Херсонщині було гучно і спекотно

У ніч проти п'ятниці, 11 листопада, окупанти масово переправлялися на лівий берег Дніпра під щільним обстрілом ЗСУ.

Про це повідомляли як українські, так і російські Telegram-канали.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Джерела з обох боків публікували відео, де у темряві чути вибухи. Пишуть, що це обстріл українцями дороги по греблі ГЕС у Новій Каховці, а також переправ у Херсоні та, ймовірно, в інших місцях на Дніпрі.

Обидві сторони також повідомляли, що російські військові вночі масово переправлялися через Дніпро човнами – під обстрілами.

Деякі повідомлення містять натяки чи навіть прямі твердження, що українські частини чи принаймні передові групи вже підійшли впритул до Херсона.

Російські воїнкори пишуть про повне знищення Антонівського мосту та переправу на лівий берег 40 тисяч російських військових.