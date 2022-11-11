Зима не призведе до затишшя у війні – ISW

Зима не призведе до затишшя у війні – ISW

Зима не зупинить бойових дій

Припущення, що зимова погода може призвести до деякого затишшя у війні і таким чином створить можливість для початку переговорів, є помилковим.

Таку думку висловили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Про можливість такого затишшя, зокрема, йшлося у нещодавній публікації телекомпанії NBC News, у якій цитувалися неназвані співробітники оборонних відомств США та інших країн Заходу.

Аналітики ISW вважають, що уповільнити військовий наступ може осінній та весняний бруд – так само, як несправність або нестача зимової техніки.

“Крім того, деякі види військової техніки можуть потребувати адаптації до холоднішої погоди, і недолік техніки чи боєприпасів дійсно здатний призвести до уповільнення наступу через логічні труднощі – але не зимова погода”, – сказано в публікації.

При цьому, на думку її авторів, зима може набагато більше зашкодити погано екіпірованим російським військам в Україні, але українські військові, що добре постачаються, навряд чи зупинять контрнаступи через прихід зими.

Навпаки, замерзлий ґрунт може спростити пересування української техніки – і робити це буде простіше, ніж в умовах осінньо-весняного бездоріжжя, вважають в ISW.

Там наголосили – якщо бойові дії й затихнуть, то лише через логістичні труднощі чи досягнення точки кульмінації у кількох кампаніях обох сторін.

Експерти ISW додали, що російські війська на більшій частині фронту перейшли до оборони і вже кілька місяців не можуть проводити масштабні наступальні дії в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

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  • 11.11.2022 09:01
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