Зима не призведе до затишшя у війні – ISW
Зима не зупинить бойових дій
Припущення, що зимова погода може призвести до деякого затишшя у війні і таким чином створить можливість для початку переговорів, є помилковим.
Таку думку висловили в Інституті вивчення війни (ISW).
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Про можливість такого затишшя, зокрема, йшлося у нещодавній публікації телекомпанії NBC News, у якій цитувалися неназвані співробітники оборонних відомств США та інших країн Заходу.
Аналітики ISW вважають, що уповільнити військовий наступ може осінній та весняний бруд – так само, як несправність або нестача зимової техніки.
“Крім того, деякі види військової техніки можуть потребувати адаптації до холоднішої погоди, і недолік техніки чи боєприпасів дійсно здатний призвести до уповільнення наступу через логічні труднощі – але не зимова погода”, – сказано в публікації.
При цьому, на думку її авторів, зима може набагато більше зашкодити погано екіпірованим російським військам в Україні, але українські військові, що добре постачаються, навряд чи зупинять контрнаступи через прихід зими.
Навпаки, замерзлий ґрунт може спростити пересування української техніки – і робити це буде простіше, ніж в умовах осінньо-весняного бездоріжжя, вважають в ISW.
Там наголосили – якщо бойові дії й затихнуть, то лише через логістичні труднощі чи досягнення точки кульмінації у кількох кампаніях обох сторін.
Експерти ISW додали, що російські війська на більшій частині фронту перейшли до оборони і вже кілька місяців не можуть проводити масштабні наступальні дії в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.
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- 11.11.2022 09:01
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