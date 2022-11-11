Росіяни підірвали Антонівський міст: знищено два прольоти

Російські військові підірвали Антонівський міст, який сполучає береги Дніпра в районі Херсона.

Інформацію про підрив мосту зранку поширювали російські Telegram-канали та пропагандистські ресурси.

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Також публікувалося низькоякісне відео нібито підрив мосту.

Трохи згодом у мережі з’явилися фото наслідків підриву. Також відео на мосту виклав російський воєнкор Олександр Коц.

З його слів, підрив двох прольотів здійснили російські військові після відходу на лівий берег.

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