Росіяни підірвали Антонівський міст: знищено два прольоти
Російські військові підірвали Антонівський міст, який сполучає береги Дніпра в районі Херсона.
Інформацію про підрив мосту зранку поширювали російські Telegram-канали та пропагандистські ресурси.
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Також публікувалося низькоякісне відео нібито підрив мосту.
Трохи згодом у мережі з’явилися фото наслідків підриву. Також відео на мосту виклав російський воєнкор Олександр Коц.
З його слів, підрив двох прольотів здійснили російські військові після відходу на лівий берег.
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- 11.11.2022 11:00
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