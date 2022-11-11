У Кремлі прокоментували російський відступ на Херсонщині

У Кремлі прокоментували російський відступ на Херсонщині

В Кремлі не вважають черговий відступ приниженням

У Кремлі фактично відмовилися давати виразні коментарі з приводу рішення міноборони "здійснити маневр військ із зайняття оборони на лівому березі Дніпра в районі Херсона".

Як повідомило Інтерфакс, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков на прохання журналістів прокоментувати відступ порадив їм звернутися до міноборони.

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«Мені нема чого додати, нема чого сказати з цієї теми. Тут за якимись розширюючими коментарями я попрошу звертатися до міністерства оборони», – сказав він.

Пєсков нагадав, що з відповідною пропозицією виступив командувач Об’єднаного угрупування російських військ генерал армії Сергій Суровікін.

«Було (рішення) міністра оборони, тому я прошу звертатися до міністерства оборони, мені нема чого сказати з цієї теми», – сказав Пєсков.

Також він негативно відповів на запитання, чи не вважають у Кремлі принизливим відхід із Херсона.

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  • 11.11.2022 12:00
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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