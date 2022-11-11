Депутат «Слуги народу» та друг депутата ОПЗЖ Жан Беленюк планує очолити НОК

Депутат «Слуги народу» та друг депутата ОПЗЖ Жан Беленюк планує очолити НОК
Олімпійський чемпіон Токіо-2020 та депутат Верховної Ради України Жан Беленюк презентував свою програму на посаді презіднта НОК.
Нагадаємо, раніше на своїй сторінці у Фейсбуці він повідомив про рішення балотуватися на пост президента Національного олімпійського комітету. Депутат від «Слуги народу» планує змінити статут НОК та повернути посаду Генерального секретаря, а також створити санкційний комітет.
Народним депутатом Жан Беленюк був обраний у 2019 році від провладної політичної сили «Слуга народу», але спортивну карє’ру не полишив. Так, за інформацією ЗМІ, Для того, щоб виступити від України на Олімпіаді-2021, українському борцю та народному депутату Жану Беленюку довелося усунути сильного конкурента, скориставшись формальним приводом та своїми політичними зв’язками. Тоді на участь в одній ваговій категорії претендували Жан Беленюк та Віктор Новіков, єдина ліцензія на участь в Олімпійських іграх, яка належіть НОК була виділена Беленюку рішенням НОК, без конкурентної боротьби між двома претендентами. Після Олімпіади головним тренером чемпіона було записано Олега Сазонова – президента Федерації греко-римської боротьби України та головного спонсора Жана Беленюка, а за сумісництвом голову фракції забороненої в Україні ОПЗЖ у Полтавській облраді. 2015 року він балотувався від проросійського «Опозиційного блоку», до того представляв «Партію регіонів». З таким престижним статусом його згадують у пресі, хоча насправді борця тренує Володимир Шацьких. Також Беленюк забезпечив внесення Сазонова до нагородного списку за результатами Олімпіади у Токіо.
Нагадаємо, звітно-виборча асамблея НОК відбудеться 17 листопада. Основними претендентами на вакантну посаду будуть 51-річний міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт і народний депутат України Жан Беленюк. Відомо, що діючий презідент НОК Сергій Бубка має намір підтримувати на виборах Вадима Гутцайта.
Також варто зазначити, у квітні цього року Служба зовнішньої розвідки України нагородила народного депутата від «Слуги народу» Жана Беленюка пістолетом «Глок-19″. Про це повідомивполітичний експерт Олександр Кочетков на сторінці Facebook та порівняв це нагородження з нагородженням одіозного нардепа із президентської фракції Миколи Тищенка пістолетом Стечкіна, «за героїчну оборону Мукачевого».
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  • 11.11.2022 14:07

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