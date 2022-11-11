«З любов’ю з Росії»: українські військові попередили про ворожі пастки на звільнених територіях

«З любов’ю з Росії»: українські військові попередили про ворожі пастки на звільнених територіях

Нелюди підписували пакети вибухівки, якими мінували цивільні об'єкти

Панічно тікаючи з Півдня України, окупанти залишають безліч небезпечних мін-пасток, які знаходять сапери ЗСУ.

Про це повідомили в 61-й Окремій Степовій бригаді.

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“Підступність та винахідливість цих нелюдей не має меж. Їм абсолютно байдуже, що у домівки, які замінували, повертатимуться мирні українці, часто з дітьми”, – сказано в повідомленні військових у Facebook.

Українські захисники додали, що цинічність окупантів просто нескінченна.

“Але наші сапери – одні з найкращих в світі, добре знають свою справу, та невпинно знешкоджують смертельно небезпечні «сюрпризи» російських терористів”, – зазначили військові.

Вони також опублікували фото “знахідок”, що зробили сапери на звільненій території.

На пакетах вибухівки окупанти залишали написи типу «З любов’ю з Росії», «Від щирого серця».

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  • 11.11.2022 14:27
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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