Україна звільнила з ворожого полону 45 воїнів ЗСУ
Відбувся черговий обмін полоненими
В результаті чергового обміну полоненими з РФ вдалося звільнити 45 українських воїнів.
Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
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Серед них солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу.
Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників.
“Ми повернемо додому всіх українців. Цих воїнів вдома чекають діти, ми були на постійному зв‘язку з рідними. Дні переживань і безсонні ночі вже позаду. Все буде добре”, – зазначив Єрмак.
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- 11.11.2022 14:37
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