Українські захисники увійшли у Херсон: що відбувається в місті. Відео

Херсон став знов жовто-блакитним

Українські військові у п'ятницю 11 листопада увійшли до Херсона, який був залишений військами окупантів.

У соцмережах вже публікуються фото та відео українських захисників на вулицях міста, зокрема у його центрі.

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Проте офіційно про звільнення міста ще не оголошено.

Сотні мешканців Херсона вийшли на вулиці з українськими прапорами, аби вітати визволителів. Над центральною площею обласного центру вже піднято прапор України.

Про якісь бої у місті не повідомляється.

Надходять також повідомлення, що українські військові без бою займають інші населені пункти Херсонської області на правому березі Дніпра. Серед них Чорнобаївка.

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Нагадаємо, міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових було виведено з правого берега Дніпра, де знаходиться Херсон, вранці в п’ятницю.

Про відступ на правий берег командувач російського угрупування генерал Сергій Суровікін оголосив у середу. Відведення військ, таким чином, зайняло менше двох діб.

Російські війська підірвали мости через Дніпро.