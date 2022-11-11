Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю

Стіну будують на Волині, а також у Рівненській і Житомирській областях

На кордоні з Білоруссю Україна зводить стіну і встановлює інші інженерні загородження.

Про це повідомив заступник глави Офіса президента Кирило Тимошенко.

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Він пояснив, що українці будують рів, насип та залізобетонний паркан з колючим дротом.

“Таким чином вже облаштовано близько 3 км кордону на Волині, роботи тривають. Це ще не все, але подробиць розкривати не будемо”, – зазначив Тимошенко.

Також роботи ведуться в Рівненській і Житомирській областях.

Зводять фортифікаційні споруди та облаштовують кордон також і в регіонах, які межують з територією Росії.

“Наші прикордонники 24/7 відстежують ситуацію, мають все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу”, – додав замглави ОП.