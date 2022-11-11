У Києві та Київській області сьогодні пройдуть аварійні відключення світла

Відключення пройдуть у значних обсягах

Через нові удари росіян по об’єктах енергетичної інфраструктури у п’ятницю в Києві відбудуться екстрені відключення електроенергії "у значних обсягах".

Про це повідомив генеральний директор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко.

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«Вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах – тобто ми будемо не у графіках», – написав він у Facebook.

Також в компанії ДТЕК повідомили, що аварійні відключення пройдуть і у Київській області.

«За розпорядженням НЕК Укренерго, у Київській області застосовуються екстрені відключення світла. Стабілізаційні графіки поки не діють», – повідомили у компанії.