Росіяни підірвали Антонівський міст: знищено два прольоти
Російські військові підірвали Антонівський міст, який сполучає береги Дніпра в районі Херсона.
Інформацію про підрив мосту зранку поширювали російські Telegram-канали та пропагандистські ресурси.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Також публікувалося низькоякісне відео нібито підрив мосту.
Трохи згодом у мережі з’явилися фото наслідків підриву. Також відео на мосту виклав російський воєнкор Олександр Коц.
З його слів, підрив двох прольотів здійснили російські військові після відходу на лівий берег.
- 99
- 11.11.2022 11:00
Останні новини
Україна"З любов'ю з Росії": українські військові попередили про ворожі пастки на звільнених територіях
14:27
УкраїнаМіноборони РФ прозвітувало про завершення “перекидання військ” через Дніпро на Херсонщині: що там насправді
13:40
УкраїнаРосіяни обстріляли ракетами житлову п'ятиповерхівку у Миколаєві: є загиблі та поранені
07:45
Головне
Україна«З любов’ю з Росії»: українські військові попередили про ворожі пастки на звільнених територіях
14:27
Киев
Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Коментарі до цієї новини: