Росіяни підірвали Антонівський міст: знищено два прольоти

Росіяни підірвали Антонівський міст: знищено два прольоти
Російські військові підірвали Антонівський міст, який сполучає береги Дніпра в районі Херсона.

Інформацію про підрив мосту зранку поширювали російські Telegram-канали та пропагандистські ресурси.

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Також публікувалося низькоякісне відео нібито підрив мосту.

Трохи згодом у мережі з’явилися фото наслідків підриву. Також відео на мосту виклав російський воєнкор Олександр Коц.

З його слів, підрив двох прольотів здійснили російські військові після відходу на лівий берег.

Росіяни підірвали два прольоти моста

Росіяни підірвали два прольоти моста

  • 99
  • 11.11.2022 11:00
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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