Міноборони РФ прозвітувало про завершення “перекидання військ” через Дніпро на Херсонщині: що там насправді

Міноборони РФ прозвітувало про завершення “перекидання військ” через Дніпро на Херсонщині: що там насправді

При переправі окупанти понесли значних втрат

Міноборони РФ прозвітувало про завершення перекидання російських підрозділів на лівий берег Дніпра, тобто про фактичний відступ із правого берега Херсонщини.

У традиційній манері там доповіли, що переправили всі війська, жодної одиниці техніки на правому березі не залишилося, і при переправі жоден військовий не загинув.

З’єднання та військові частини ЗС РФ після перекидання нібито зайняли заздалегідь підготовлені рубежі та позиції.

«Втрат особового складу, озброєння, військової техніки та матеріальних засобів угруповання військ під час перекидання на лівий берег Дніпра не допущено», – сказано в повідомленні.

Вочевидь, такі категоричні заяви виглядають дуже дивно з огляду на повідомлення про безперервну канонаду всю ніч у місцях переправи росіян.

За інформацією від російських офіцерів, що переправилися, з Херсона вийшло більше половини військ, що знаходилися там. Техніку кинули у місті та на берегу. Частину техніки замінували.

Відомо, що на лівий берег змогли перебратися щонайменше дві чеченські бригади Росгвардії, з чотирьох, які перебували в Херсоні. Їх бачили на дорозі до Мелітополя.

За словами штабного офіцера, у Херсоні залишилося від 2 до 4 тисяч росгвардійців та мотострілків, а також ті, хто відбився від своїх підрозділів.

«Ніхто зараз точно нічого не скаже. Могло й більше лишитися. Там ще кілька похмільних приходять до тями. Вчора нажерлися, до річки дістатися не змогли. Зараз прокидаються, починають вибиратися», – розповів офіцер.

Російське угруповання, що накопичилося під Бериславом, змогло переправити лише половину особового складу і не більше третини техніки.

Частково це пов’язано з артилерійським вогнем ЗСУ, частково з панікою та неорганізованістю.

За словами тих, хто був на переправах на околицях Херсона, у самому місті, у Берислава та Каховської дамби, втрати у росіян значні, але їх ніхто не рахував.

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  • 11.11.2022 13:40
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