Ремонт бампера: варто робити все самому чи краще автосервіс?

Ремонт бампера: варто робити все самому чи краще автосервіс?
Кожен автомобіліст може стикнутися із ситуацією, коли неуважність іншого водія на дорозі або власна помилка може призвести до появи тріщин або подряпин на бампері.

Кожен автомобіліст може стикнутися із ситуацією, коли неуважність іншого водія на дорозі або власна помилка може призвести до появи тріщин або подряпин на бампері. У такому випадку виникає два доступних варіанти дій. В першому з них можна поїхати в автосервіс та отримати послугу кваліфікованого ремонту конструкції від фахівців. В другому варіанті власник авто може постаратись виправити передній бампер самостійно. Іноді важко одразу визначитись із тим, який варіант буде найбільш прийнятним, тому потрібно розглянути плюси та мінуси кожного.

Чи варто самостійно проводити ремонт бампера?

Першочергово треба виходити з характеру та складності ушкоджень, які зазнав автомобіль. Бампер виконує не лише естетичну функцію, але й захисну, оскільки він закриває основні механічні та електронні вузли автомобіля від уражень. Якщо підійти до ремонтних робіт недостатньо відповідально, можна випадково погіршити ситуацію. У такому разі звернення до сервісного центру залишиться єдиною опцією, доступною користувачу, але і вартість послуги значно зросте.

Якщо декілька невеликих подряпин на деталі можна буде виправити за допомогою герметика та фарбування, то появу вм’ятини або тріщини підручними матеріалами та без спеціальних знань виправити буде значно складніше. Якщо ушкоджень зазнав не тільки бампер, але й радіаторна решітка або електроніка, краще не ризикувати і звернутись у автосервіс. До переваг самостійного ремонту бампера багато автомобілістів відносять значно меншу вартість, оскільки кошти будуть витрачені лише на розхідні матеріали. Якщо пошкодження не критичне і користувач бажає самостійно їх виправити, варто пам’ятати про техніку безпеки. Роботи із фарбування та електрозварювання необхідно виконувати на свіжому повітрі.

Особливості ремонту бампера в автосервісі

Звернення у сервіс часто відхиляється багатьма автомобілістами внаслідок високої ціни за проведення ремонтних робіт. Дійсно, якщо характер уражень дозволяє виправити їх власними силами, у такому разі варто так і зробити. Але слід пам’ятати, що далеко не усі пошкодження можна відремонтувати самостійно. Крім того, іноді їх характер може бути значно гіршим, ніж на перший погляд.

Відвідування сервісного центру має перевагу у вигляді професійного підходу до ремонту. Усі різновиди несправностей розподіляються працівниками за певною класифікацією, яка передбачає конкретний комплекс дій для ліквідації. Внаслідок цього водій може розраховувати на те, що цілісність бамперу буде відновлена якісніше. Певна річ, професійна компетенція співробітників різних сервісів може варіюватися, тому для досягнення найкращого результату потрібно заздалегідь ознайомитись з відгуками в інтернеті. В цілому, ремонт бамперу в автосервісі має наступні переваги:

  1. Оперативність. Самостійний ремонт потребує виділення вільного часу у власному графіку, що не завжди є можливим. Водночас ремонт в автосервісі потребує не більше кількох годин.

  2. Результативність. Сучасні матеріали та технології дають змогу відновити бампер до ідеального стану. Проведення ремонту власноруч може бути не настільки ефективним.

  3. Наявність гарантії. Сервісний центр, що піклується про свою репутацію, обов’язково надасть гарантію на увесь спектр наданих послуг.

Робити вибір між самостійним проведенням ремонтних робіт та зверненням до професіоналів варто лише з огляду на специфіку пошкодження, яке зазнав бампер. Таким чином можна обрати найбільш прийнятний комплекс дій.

Источник: Власти.нет

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  • 11.11.2022 14:11

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