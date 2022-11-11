Україна звільнила з ворожого полону 45 воїнів ЗСУ

Відбувся черговий обмін полоненими

В результаті чергового обміну полоненими з РФ вдалося звільнити 45 українських воїнів.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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Серед них солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу.

Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників.

“Ми повернемо додому всіх українців. Цих воїнів вдома чекають діти, ми були на постійному зв‘язку з рідними. Дні переживань і безсонні ночі вже позаду. Все буде добре”, – зазначив Єрмак.

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