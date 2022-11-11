У США почалися навчання, що імітують вторгнення Росії до Європи

На навчаннях відпрацьовуватимуть нові тактичні прийоми, перейняті з досвіду ЗСУ

У пустелі Мохаве почалися спільні військові навчання США, Великобританії та Австралії, що імітують вторгнення російської армії до Європи.

Про це повідомило The Moscow Times із посиланням на The Times.

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За даними видання, у навчаннях, які триватимуть два тижні, візьмуть участь чотири з половиною тисячі військовослужбовців. Вони відпрацьовуватимуть нові тактичні прийоми, перейняті з досвіду ЗСУ, в умовах відкритого ландшафту пустелі, схожого на українські степи.

За словами одного з учасників навчань, війна в Україні показала певні зміни у тактиці ведення бойових дій, включаючи широке використання безпілотних літальних апаратів, через що західним арміям необхідно швидко адаптуватися до нових реалій.

Крім цього, військові відпрацьовуватимуть використання 3D-друку для виробництва запчастин у польових умовах, а також застосування технологій обробки великих масивів розвідданих, які збирають безпілотники, для прийняття командних рішень.

2023 року аналогічні тренувальні заходи планується провести безпосередньо в Європі.