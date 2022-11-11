Німеччина виділить мільярд євро з бюджету на 2023 рік для підтримки України

Німеччина виділить мільярд євро з бюджету на 2023 рік для підтримки України

Уряд Німеччини ухвалив рішення про допомогу Україні під тиском Зелених

Уряд Німеччини виділив зі свого бюджету на 2023 рік додатковий 1 мільярд євро на підтримку України, причому гроші підуть на захист від російських кібератак і збір доказів військових злочинів.

Про це повідомляє Reuters.

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Додатковий розподіл стався на тлі суперечок щодо того, чи повинна Німеччина посилити надання військової допомоги Україні, яка стверджує, що їй потрібна наступальна зброя, включаючи танки.

Видання зазначило, що Німеччина є третім за величиною військовим донором для України, хоча й далеко позаду Сполучених Штатів, чиї поставки зброї були вирішальними для успіхів українських збройних сил на полі бою.

Частина грошей піде на підтримку команд, які фіксують докази порушень прав людини та військових злочинів, у тому числі тих, які були виявлені після відступу Росії.

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  • 11.11.2022 18:19
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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