Білий дім вперше прокоментував визволення Херсона
Салліван назвав звільнення Херсону
Вихід російських військ із окупованого Херсон є «екстраординарною перемогою» для Києва.
Як повідомило Bloomberg, про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.
Однак він додав, що ще не підтвердив заяви Росії про виведення своїх військ із західного берега річки Дніпро у Херсонській області.
“Але схоже, що росіяни здійснили це відведення. І схоже, що українці щойно здобули екстраординарну перемогу, коли єдина регіональна столиця, яку Росія захопила у цій війні, тепер повернулася під український прапор”, – сказав Салліван.
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- 12.11.2022 08:34
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