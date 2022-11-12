Білий дім вперше прокоментував визволення Херсона

Салліван назвав звільнення Херсону

Вихід російських військ із окупованого Херсон є «екстраординарною перемогою» для Києва.

Як повідомило Bloomberg, про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Однак він додав, що ще не підтвердив заяви Росії про виведення своїх військ із західного берега річки Дніпро у Херсонській області.

“Але схоже, що росіяни здійснили це відведення. І схоже, що українці щойно здобули екстраординарну перемогу, коли єдина регіональна столиця, яку Росія захопила у цій війні, тепер повернулася під український прапор”, – сказав Салліван.