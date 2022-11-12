Білий дім вперше прокоментував визволення Херсона

Білий дім вперше прокоментував визволення Херсона

Салліван назвав звільнення Херсону

Вихід російських військ із окупованого Херсон є «екстраординарною перемогою» для Києва.

Як повідомило Bloomberg, про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Однак він додав, що ще не підтвердив заяви Росії про виведення своїх військ із західного берега річки Дніпро у Херсонській області.

“Але схоже, що росіяни здійснили це відведення. І схоже, що українці щойно здобули екстраординарну перемогу, коли єдина регіональна столиця, яку Росія захопила у цій війні, тепер повернулася під український прапор”, – сказав Салліван.

  • 22
  • 12.11.2022 08:34
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
08:48
Росіяни евакуюють колаборантів з сім'ями з Нової Каховки
Світ
08:34
Білий дім вперше прокоментував визволення Херсона
Україна
08:03
Кинуті танки та замінована інфраструктура: в ЗСУ розповіли про знахідки на визволених територіях
Світ
18:19
Німеччина виділить мільярд євро з бюджету на 2023 рік для підтримки України
Світ
17:24
У США почалися навчання, що імітують вторгнення Росії до Європи
Україна
17:10
Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю
Україна
16:17
ЗСУ попереджають про можливі масовані удари окупантів по правому берегу Херсонщини
Україна
15:20
Українські захисники увійшли у Херсон: що відбувається в місті. Відео
Україна
14:37
Україна звільнила з ворожого полону 45 воїнів ЗСУ
Україна
14:27
"З любов'ю з Росії": українські військові попередили про ворожі пастки на звільнених територіях
Світ
14:11
Ремонт бампера: варто робити все самому чи краще автосервіс?
Світ
14:09
Малиновский стал лучшим игроком «Аталанты» в проигранном матче с «Лечче»
Україна
14:07
Депутат «Слуги народу» та друг депутата ОПЗЖ Жан Беленюк планує очолити НОК
Україна
13:40
Міноборони РФ прозвітувало про завершення “перекидання військ” через Дніпро на Херсонщині: що там насправді
Світ
12:00
У Кремлі прокоментували російський відступ на Херсонщині

Головне

Україна
08:03
Кинуті танки та замінована інфраструктура: в ЗСУ розповіли про знахідки на визволених територіях
Світ
18:19
Німеччина виділить мільярд євро з бюджету на 2023 рік для підтримки України
Україна
14:37
Україна звільнила з ворожого полону 45 воїнів ЗСУ
Україна
14:27
«З любов’ю з Росії»: українські військові попередили про ворожі пастки на звільнених територіях
Україна
11:00
Росіяни підірвали Антонівський міст: знищено два прольоти
Україна
09:49
У Києві та Київській області сьогодні пройдуть аварійні відключення світла
Україна
07:17
Втікали човнами: вночі окупанти під обстрілами переправлялися на лівий берег Дніпра.
Україна
06:41
Вночі окупанти атакували Вінниччину: постраждав об’єкт критичної інфраструктури
Україна
19:37
Росіяни почали знищувати інфраструктуру Херсона: підривають котельні та підстанції
Світ
18:35
Байден і Сі Цзіньпін зустрінуться на Балі: обговорять червоні лінії та Україну
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Росіяни евакуюють колаборантів з сім’ями з Нової Каховки
Україна
12.11.2022 08:48
ТОР
Білий дім вперше прокоментував визволення Херсона
Світ
12.11.2022 08:34
ТОР
Кинуті танки та замінована інфраструктура: в ЗСУ розповіли про знахідки на визволених територіях
Україна
12.11.2022 08:03

Популярне

ТОР
Втікали човнами: вночі окупанти під обстрілами переправлялися на лівий берег Дніпра.
11.11.2022 07:17
ТОР
Міноборони РФ прозвітувало про завершення “перекидання військ” через Дніпро на Херсонщині: що там насправді
11.11.2022 13:40
ТОР
«З любов’ю з Росії»: українські військові попередили про ворожі пастки на звільнених територіях
11.11.2022 14:27

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com