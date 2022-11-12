Україна не братиме паузи: новий наступ може бути на Мелітополь

Українські війська продовжать контрнаступ

Незважаючи на прогнози аналітиків про зимовий перепочинок у бойових діях і навіть можливі переговори, Україна після звільнення Херсона не бажає зупинятися.

Таку думку висловила The New York Times.

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Українські війська, які поставили над Херсоном національний прапор, не подають жодних ознак того, що збираються припинити наступ на зиму чи дозволити війні зайти в глухий кут.

На сході українські сили продовжують просуватися вперед і відбивати неодноразові спроби Росії захопити Бахмут та Павлівку.

На півдні вони б’ють глибоко в тилу росіян, завдаючи ударів по військам окупантів до того, як вони встигають влаштуватися і збудувати оборону на східному березі Дніпра, навпроти Херсона.

“І є все більше натяків від військових на місцях та близьких до них добровольців, що українці готуються до нового сухопутного наступу між цими двома фронтами, на південь через Запорізьку область у бік Мелітополя, кидаючи виклик Росії, яка утримує всю південну територію, яку вона захопила під час вторгнення”, – сказано у публікації.

“Логіка війни полягає в тому, щоб не зупинятися і якимось чином продовжувати рухатися вперед. Думаю, будуть контратаки і в інших напрямках, щоб противник не встиг перекинути резерви та заблокувати удари”, — сказав старший лейтенант Андрій Михейченко, командир протитанкового підрозділу, який обороняє Бахмут на сході Донбасу.

Багато аналітиків і дипломатів говорили про те, що війна під час холодної зими вступила в період застою, оскільки обидві армії потребують відновлення.

А голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк А. Міллі припустив, що затишшя у бойових діях було б добрим часом для переговорів.

Але уряд у Києві непохитний у тому, що тупикова ситуація просто закріпить досягнення Росії, припускаючи, що навіть якщо умови змусять Україну сповільнити свої наступи, він не планує їх зупиняти.