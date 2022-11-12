Ердоган обговорить із Зеленським умови мирних переговорів Києва з Москвою

Ердоган знов пропонує свої посередницькі послуги

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що збирається обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним та України Володимиром Зеленським перспективу мирних переговорів.

Про це повідомило турецьке видання Milliyet.

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З Путіним Ердоган має намір зв’язатися протягом найближчих двох чи трьох днів.

«У мене буде можливість поговорити з ним про те, що він думає, які кроки вони зроблять… щоб перетворити цей…діалог на мир», – повідомив Ердоган.

Після цього президент Туреччини планує зателефонувати Зеленському, щоб дізнатися його думку про можливість укласти мир з Москвою і чи згоден він, щоб Анкара виступила посередником.

«І ми шукатимемо шляхи, щоб зрозуміти, чи призведе це посередництво нас до миру», – резюмував Ердоган.