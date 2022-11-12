В Запоріжжі ППО відбила ворожий удар: уламки ракет впали на вулиці міста

В Запоріжжі ППО відбила ворожий удар: уламки ракет впали на вулиці міста

Українська ППО збила ворожі ракети над Запоріжжям

У суботу, 12 листопада, близько 16:40 в Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

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“Десь з півгодини тому у Запоріжжі пролунали вибухи. Це вдало спрацювали наші Сили протиповітряної оборони”, – написав він в Telegram.

Також вын закликав городян бути обережними, адже на вулицях одного з районів обласного центру є уламки ворожих ракет.

Згодом в мережі з’явилися фото частин російських ракет, що впали в Запоріжжі.

Уламки збитої над Запоріжжям ракети на одній з вулиць Запоріжжя

Уламки збитої над Запоріжжям ракети на одній з вулиць Запоріжжя

  • 35
  • 12.11.2022 17:51
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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