В Запоріжжі ППО відбила ворожий удар: уламки ракет впали на вулиці міста
Українська ППО збила ворожі ракети над Запоріжжям
У суботу, 12 листопада, близько 16:40 в Запоріжжі пролунали вибухи.
Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.
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“Десь з півгодини тому у Запоріжжі пролунали вибухи. Це вдало спрацювали наші Сили протиповітряної оборони”, – написав він в Telegram.
Також вын закликав городян бути обережними, адже на вулицях одного з районів обласного центру є уламки ворожих ракет.
Згодом в мережі з’явилися фото частин російських ракет, що впали в Запоріжжі.
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- 12.11.2022 17:51
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