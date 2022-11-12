Забезпечить перемогу: Рогозін погрозив застосуванням «новітньої» та «експериментальної» зброї в Україні

Рогозін вчергове лякає "суперзброєю"

Найближчими місяцями на фронт в Україну почне надходити “нова російська зброя”, яка нібито забезпечить перемогу Москви.

Як повідомило російське пропагандистське агентство РИА Новости, про це заявив колишній глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін.

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«Найближчими місяцями в зону «спецоперації» почне надходити найсучасніше російське озброєння, яке забезпечить перемогу», – сказав він.

Крім того, Рогозін пропонує випробувати на полях битв розробки та військові комплекси, які не поставлені на конвеєр.

Він уточнив, що “глибоко знає” нові розробки, оскільки шість років працював в уряді.

Частина цих розробок із різних причин не пішла у серійне виробництво. Тепер очолювана Рогозіним інспекторська група військових радників “Царські вовки” пропонує застосовувати «перспективну зброю та військові комплекси» на війні.