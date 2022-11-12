Окупанти викрали єнота з Херсонського зоопарку: мережа вибухнула жартами та мемами

Окупанти викрали єнота з Херсонського зоопарку: мережа вибухнула жартами та мемами

Окупанти вкрали єнота: мережа вибухнула жартами та мемами

Російська поетеса, яка називає себе "журналісткою" і активно підтримує путінську агресію, Анна Долгарьова повідомила, що її “товариш”, відступаючи з Херсона з окупаційними військами, вкрав єнота із зоопарку.

У Telegram Долгарьова назвала викрадення єнота єдиною гарною новиною.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

“У мене дуже просили хороших новин по Херсону. Але єдина хороша новина у тому, що мій товариш встиг вкрасти єнота з Херсонського зоопарку”, – написала вона.

Ця новина швидко розлетілася по соцмережах, викликавши шквал реакцій, жартів та мемів.

Користувачі припустили, що окупантам знадобилася тварина, щоб прати шкарпетки, як у мультфільмі про Крихіткуа-єнота, або призначити її головою уряду Херсонської області у вигнанні.

Ми зібрали найцікавіші реакції інтернет-спільноти на викрадення нещасної тварини із зоопарку.

Херсонський єнот буде представлений до державної нагороди у Росії у храмі Росгвардії.

Херсонський єнот буде представлений до державної нагороди у Росії у храмі Росгвардії.

Ультиматум від Зеленського

Ультиматум від Зеленського

Єнота пропонують обміняти на полонених мобіків

Єнота пропонують обміняти на полонених мобіків

Єнот очолив уряд Херсонської області у вигнанні

Єнот очолив уряд Херсонської області у вигнанні

Даремно окупанти вкрали херсонського єнота

Даремно окупанти вкрали херсонського єнота

Є за що Суровікіну медальку повісити

Є за що Суровікіну медальку повісити

Люди жаліють вкрадену окупантами тварину

Люди жаліють вкрадену окупантами тварину

Вже є сюжет для крутезного мультика

Вже є сюжет для крутезного мультика

  • 43
  • 12.11.2022 19:19
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
19:19
Окупанти викрали єнота з Херсонського зоопарку: мережа вибухнула жартами та мемами
Світ
18:15
Забезпечить перемогу: Рогозін погрозив застосуванням "новітньої" та "експериментальної" зброї в Україні
Україна
17:51
В Запоріжжі ППО відбила ворожий удар: уламки ракет впали на вулиці міста
Світ
12:27
Ердоган обговорить із Зеленським умови мирних переговорів Києва з Москвою
Україна
10:54
Україна не братиме паузи: новий наступ може бути на Мелітополь
Україна
09:49
Росія повністю знищила енергетичну систему Херсона: коли її відновлять
Україна
08:48
Росіяни евакуюють колаборантів з сім'ями з Нової Каховки
Світ
08:34
Білий дім вперше прокоментував визволення Херсона
Україна
08:03
Кинуті танки та замінована інфраструктура: в ЗСУ розповіли про знахідки на визволених територіях
Світ
18:19
Німеччина виділить мільярд євро з бюджету на 2023 рік для підтримки України
Світ
17:24
У США почалися навчання, що імітують вторгнення Росії до Європи
Україна
17:10
Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю
Україна
16:17
ЗСУ попереджають про можливі масовані удари окупантів по правому берегу Херсонщини
Україна
15:20
Українські захисники увійшли у Херсон: що відбувається в місті. Відео
Україна
14:37
Україна звільнила з ворожого полону 45 воїнів ЗСУ

Головне

Україна
17:51
В Запоріжжі ППО відбила ворожий удар: уламки ракет впали на вулиці міста
Україна
09:49
Росія повністю знищила енергетичну систему Херсона: коли її відновлять
Україна
08:03
Кинуті танки та замінована інфраструктура: в ЗСУ розповіли про знахідки на визволених територіях
Світ
18:19
Німеччина виділить мільярд євро з бюджету на 2023 рік для підтримки України
Україна
14:37
Україна звільнила з ворожого полону 45 воїнів ЗСУ
Україна
14:27
«З любов’ю з Росії»: українські військові попередили про ворожі пастки на звільнених територіях
Україна
11:00
Росіяни підірвали Антонівський міст: знищено два прольоти
Україна
09:49
У Києві та Київській області сьогодні пройдуть аварійні відключення світла
Україна
07:17
Втікали човнами: вночі окупанти під обстрілами переправлялися на лівий берег Дніпра.
Україна
06:41
Вночі окупанти атакували Вінниччину: постраждав об’єкт критичної інфраструктури
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Окупанти викрали єнота з Херсонського зоопарку: мережа вибухнула жартами та мемами
Україна
12.11.2022 19:19
ТОР
Забезпечить перемогу: Рогозін погрозив застосуванням «новітньої» та «експериментальної» зброї в Україні
Світ
12.11.2022 18:15
ТОР
В Запоріжжі ППО відбила ворожий удар: уламки ракет впали на вулиці міста
Україна
12.11.2022 17:51

Популярне

ТОР
Втікали човнами: вночі окупанти під обстрілами переправлялися на лівий берег Дніпра.
11.11.2022 07:17
ТОР
Міноборони РФ прозвітувало про завершення “перекидання військ” через Дніпро на Херсонщині: що там насправді
11.11.2022 13:40
ТОР
«З любов’ю з Росії»: українські військові попередили про ворожі пастки на звільнених територіях
11.11.2022 14:27

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com