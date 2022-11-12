Окупанти викрали єнота з Херсонського зоопарку: мережа вибухнула жартами та мемами

Окупанти вкрали єнота: мережа вибухнула жартами та мемами

Російська поетеса, яка називає себе "журналісткою" і активно підтримує путінську агресію, Анна Долгарьова повідомила, що її “товариш”, відступаючи з Херсона з окупаційними військами, вкрав єнота із зоопарку.

У Telegram Долгарьова назвала викрадення єнота єдиною гарною новиною.

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“У мене дуже просили хороших новин по Херсону. Але єдина хороша новина у тому, що мій товариш встиг вкрасти єнота з Херсонського зоопарку”, – написала вона.

Ця новина швидко розлетілася по соцмережах, викликавши шквал реакцій, жартів та мемів.

Користувачі припустили, що окупантам знадобилася тварина, щоб прати шкарпетки, як у мультфільмі про Крихіткуа-єнота, або призначити її головою уряду Херсонської області у вигнанні.

Ми зібрали найцікавіші реакції інтернет-спільноти на викрадення нещасної тварини із зоопарку.