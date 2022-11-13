Українська авіація вдарила по районах розгортання ворожих військ на Херсонщині
Українська авіація вдарила по силам ворога на лівому березі Дніпра
Авіація ЗСУ завдала ударів по районах розгортання сил окупантів у відповідь на ворожі атаки на Херсонщині.
Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».
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Там зазначили, що протягом бойового дня 12 листопада противник завдавав артилерійських ударів по позиціях українських військових і територіальних громадах у Бериславському районі.
Обійшлося без постраждалих та втрат.
У відповідь українська авіація двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника.
Ракетні та артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня здійснювали вогневий вплив по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки й озброєння на лівому березі Дніпра.
За уточненими даними, підтверджено знищення 40 загарбників та 3 військових автівки. Решта втрат противника дорозвідуються.
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- 13.11.2022 06:46
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