Українська авіація вдарила по районах розгортання ворожих військ на Херсонщині

Українська авіація вдарила по силам ворога на лівому березі Дніпра

Авіація ЗСУ завдала ударів по районах розгортання сил окупантів у відповідь на ворожі атаки на Херсонщині.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

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Там зазначили, що протягом бойового дня 12 листопада противник завдавав артилерійських ударів по позиціях українських військових і територіальних громадах у Бериславському районі.

Обійшлося без постраждалих та втрат.

У відповідь українська авіація двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника.

Ракетні та артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня здійснювали вогневий вплив по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки й озброєння на лівому березі Дніпра.

За уточненими даними, підтверджено знищення 40 загарбників та 3 військових автівки. Решта втрат противника дорозвідуються.