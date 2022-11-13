Українська авіація вдарила по районах розгортання ворожих військ на Херсонщині

Українська авіація вдарила по районах розгортання ворожих військ на Херсонщині

Українська авіація вдарила по силам ворога на лівому березі Дніпра

Авіація ЗСУ завдала ударів по районах розгортання сил окупантів у відповідь на ворожі атаки на Херсонщині.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Там зазначили, що протягом бойового дня 12 листопада противник завдавав артилерійських ударів по позиціях українських військових і територіальних громадах у Бериславському районі.

Обійшлося без постраждалих та втрат.

У відповідь українська авіація двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника.

Ракетні та артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня здійснювали вогневий вплив  по  позиціях ворога та  районах зосередження живої сили, техніки й озброєння на лівому березі Дніпра.

За уточненими даними, підтверджено знищення 40 загарбників та 3 військових автівки. Решта втрат противника дорозвідуються.

  • 17
  • 13.11.2022 06:46
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
08:17
Українська влада може націоналізувати більше приватних компаній: названо умови
Україна
07:35
Дві вантажівки загиблих: ЗСУ нанесли високоточний удар по будівлі з окупантами
Україна
06:46
Українська авіація вдарила по районах розгортання ворожих військ на Херсонщині
Україна
19:49
Заступник голови ОП Смірнов під час облоги Києва мешкав на львівському СПА-курорті Козловського
Україна
19:19
Окупанти викрали єнота з Херсонського зоопарку: мережа вибухнула жартами та мемами
Світ
18:15
Забезпечить перемогу: Рогозін погрозив застосуванням "новітньої" та "експериментальної" зброї в Україні
Україна
17:51
В Запоріжжі ППО відбила ворожий удар: уламки ракет впали на вулиці міста
Світ
12:27
Ердоган обговорить із Зеленським умови мирних переговорів Києва з Москвою
Україна
10:54
Україна не братиме паузи: новий наступ може бути на Мелітополь
Україна
09:49
Росія повністю знищила енергетичну систему Херсона: коли її відновлять
Україна
08:48
Росіяни евакуюють колаборантів з сім'ями з Нової Каховки
Світ
08:34
Білий дім вперше прокоментував визволення Херсона
Україна
08:03
Кинуті танки та замінована інфраструктура: в ЗСУ розповіли про знахідки на визволених територіях
Світ
18:19
Німеччина виділить мільярд євро з бюджету на 2023 рік для підтримки України
Світ
17:24
У США почалися навчання, що імітують вторгнення Росії до Європи

Головне

Україна
08:17
Українська влада може націоналізувати більше приватних компаній: названо умови
Україна
06:46
Українська авіація вдарила по районах розгортання ворожих військ на Херсонщині
Україна
17:51
В Запоріжжі ППО відбила ворожий удар: уламки ракет впали на вулиці міста
Україна
09:49
Росія повністю знищила енергетичну систему Херсона: коли її відновлять
Україна
08:03
Кинуті танки та замінована інфраструктура: в ЗСУ розповіли про знахідки на визволених територіях
Світ
18:19
Німеччина виділить мільярд євро з бюджету на 2023 рік для підтримки України
Україна
14:37
Україна звільнила з ворожого полону 45 воїнів ЗСУ
Україна
14:27
«З любов’ю з Росії»: українські військові попередили про ворожі пастки на звільнених територіях
Україна
11:00
Росіяни підірвали Антонівський міст: знищено два прольоти
Україна
09:49
У Києві та Київській області сьогодні пройдуть аварійні відключення світла
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Українська влада може націоналізувати більше приватних компаній: названо умови
Україна
13.11.2022 08:17
ТОР
Дві вантажівки загиблих: ЗСУ нанесли високоточний удар по будівлі з окупантами
Україна
13.11.2022 07:35
ТОР
Українська авіація вдарила по районах розгортання ворожих військ на Херсонщині
Україна
13.11.2022 06:46

Популярне

ТОР
Окупанти викрали єнота з Херсонського зоопарку: мережа вибухнула жартами та мемами
12.11.2022 19:19
ТОР
Забезпечить перемогу: Рогозін погрозив застосуванням «новітньої» та «експериментальної» зброї в Україні
12.11.2022 18:15
ТОР
Заступник голови ОП Смірнов під час облоги Києва мешкав на львівському СПА-курорті Козловського
12.11.2022 19:49

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com