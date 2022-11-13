Дві вантажівки загиблих: ЗСУ нанесли високоточний удар по будівлі з окупантами

Дві вантажівки загиблих: ЗСУ нанесли високоточний удар по будівлі з окупантами

Окупанти вивезли дві вантажівки з тілами вбитих

Сили оборони нанесли високоточний удар по району зосередження окупантів у Херсонській області.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Там уточнили, що удар було завдано в районі населеного пункту Дніпряни, по будівлі, де знаходилось до 500 окупантів.

За його результатами до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників. У найближчий шпиталь доправлено 56 важкопоранених, з яких незабаром померло ще 16 осіб.

Остаточна інформація щодо втрат окупантів уточнюється.

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  • 13.11.2022 07:35
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