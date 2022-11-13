Українська влада може націоналізувати більше приватних компаній: названо умови

Українська влада може націоналізувати більше приватних компаній: названо умови

Міністр енергетики Галущенко вважає, що головна задача держави - вижити

В українському Кабміні попередили, що можуть взяти під контроль держави більше приватних компаній, якщо їхнє керівництво не надасть повної підтримки владі під час війни.

Про це пише Financial Times.

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Видання нагадало, що вже було націоналізовано п’ять стратегічно важливих підприємств. Йдеться, зокрема, про найбільшого виробника авіаційних турбін та вертолітних двигунів «Мотор Січ» (його керівника В’ячеслава Богуслаєва затримано та звинувачено в роботі на Росію); найбільшу нафтовидобувну компанію «Укрнафта» та переробну компанію «Укртатнафта» (ними поряд з державою володів український олігарх Ігор Коломойський).

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, уряд стежить за тим, щоб приватні компанії та їхнє керівництво були повністю зосереджені на підтримці збройних сил та економіки країни.

«Нам потрібно вижити. . . це спільне завдання для всіх. Якщо держава побачить, що хтось намагається окремо грати в якісь ігри, а не прагне досягнення мети захисту від Росії, звичайно, я впевнений, якісь рішення будуть ухвалені», – відповів Галущенко на питання щодо можливості націоналізації інших українських компаній.

При цьому він наголосив, що ці заходи не можна вважати націоналізацією, оскільки державний контроль має тимчасовий характер і необхідний лише для підтримки економіки воєнного часу, яка постраждала від військових атак Росії.

За його словами, згодом власникам або буде повернено активи, або виплачено компенсацію.

Як повідомляли Vlasti, стратегічно важливі підприємства, які пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, переходять у власність держави.

Згодом секретар РНБО Данілов пояснив, що після завершення дії воєнного стану активи компаній «Мотор Січ», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта» та «Укртатнафта» можуть бути повернуті власникам або можливе відповідне відшкодування їхньої вартості.

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  • 13.11.2022 08:17
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