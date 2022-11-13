США та Україна збудують малий модульний реактор: що це таке

Малі модульні реактори допоможуть забезпечити енергетичну безпеку України

Спеціальний повпред президента США з клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко оголосили про пілотний проект, який передбачає виробництво чистого водню та аміаку з використанням безпечного малого модульного ядерного реактора (SMR).

Про це йдеться у спеціальній заяві на сайті Держдепу США.

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Наголошено, що проект спрямований на підтримку енергетичної безпеки України.

Партнерами-учасниками проекту є багатонаціональний консорціум з Аргонського національної лабораторії, українського “Енергоатому”, РНБО та Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки, а також приватних компаній Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, NuSca , Samsung C&T та Starfire Energy.

Малі модульні реактори (ММР) – це сучасні ядерні реактори потужністю до 300 МВт (ел.) на енергоблок, що становить приблизно одну третину від генеруючої потужності традиційних ядерних енергетичних реакторів.

ММР можна розміщувати в місцях, які не підходять для більших атомних електростанцій. Збірні блоки ММР можна виготовити заздалегідь, а потім привезти та встановити на майданчику, що робить їх будівництво більш доступним у порівнянні з реакторами великої потужності.