США та Україна збудують малий модульний реактор: що це таке

США та Україна збудують малий модульний реактор: що це таке

Малі модульні реактори допоможуть забезпечити енергетичну безпеку України

Спеціальний повпред президента США з клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко оголосили про пілотний проект, який передбачає виробництво чистого водню та аміаку з використанням безпечного малого модульного ядерного реактора (SMR).

Про це йдеться у спеціальній заяві на сайті Держдепу США.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Наголошено, що проект спрямований на підтримку енергетичної безпеки України.

Партнерами-учасниками проекту є багатонаціональний консорціум з Аргонського національної лабораторії, українського “Енергоатому”, РНБО та Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки, а також приватних компаній Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, NuSca , Samsung C&T та Starfire Energy.

Малі модульні реактори (ММР) – це сучасні ядерні реактори потужністю до 300 МВт (ел.) на енергоблок, що становить приблизно одну третину від генеруючої потужності традиційних ядерних енергетичних реакторів.

ММР можна розміщувати в місцях, які не підходять для більших атомних електростанцій. Збірні блоки ММР можна виготовити заздалегідь, а потім привезти та встановити на майданчику, що робить їх будівництво більш доступним у порівнянні з реакторами великої потужності.

  • 9
  • 13.11.2022 10:38
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
10:38
США та Україна збудують малий модульний реактор: що це таке
Україна
09:51
Окупанти заявили про “грандіозні пошкодження” на Каховській ГЕС
Україна
08:17
Українська влада може націоналізувати більше приватних компаній: названо умови
Україна
07:35
Дві вантажівки загиблих: ЗСУ нанесли високоточний удар по будівлі з окупантами
Україна
06:46
Українська авіація вдарила по районах розгортання ворожих військ на Херсонщині
Україна
19:49
Заступник голови ОП Смірнов під час облоги Києва мешкав на львівському СПА-курорті Козловського
Україна
19:19
Окупанти викрали єнота з Херсонського зоопарку: мережа вибухнула жартами та мемами
Світ
18:15
Забезпечить перемогу: Рогозін погрозив застосуванням "новітньої" та "експериментальної" зброї в Україні
Україна
17:51
В Запоріжжі ППО відбила ворожий удар: уламки ракет впали на вулиці міста
Світ
12:27
Ердоган обговорить із Зеленським умови мирних переговорів Києва з Москвою
Україна
10:54
Україна не братиме паузи: новий наступ може бути на Мелітополь
Україна
09:49
Росія повністю знищила енергетичну систему Херсона: коли її відновлять
Україна
08:48
Росіяни евакуюють колаборантів з сім'ями з Нової Каховки
Світ
08:34
Білий дім вперше прокоментував визволення Херсона
Україна
08:03
Кинуті танки та замінована інфраструктура: в ЗСУ розповіли про знахідки на визволених територіях

Головне

Україна
10:38
США та Україна збудують малий модульний реактор: що це таке
Україна
08:17
Українська влада може націоналізувати більше приватних компаній: названо умови
Україна
06:46
Українська авіація вдарила по районах розгортання ворожих військ на Херсонщині
Україна
17:51
В Запоріжжі ППО відбила ворожий удар: уламки ракет впали на вулиці міста
Україна
09:49
Росія повністю знищила енергетичну систему Херсона: коли її відновлять
Україна
08:03
Кинуті танки та замінована інфраструктура: в ЗСУ розповіли про знахідки на визволених територіях
Світ
18:19
Німеччина виділить мільярд євро з бюджету на 2023 рік для підтримки України
Україна
14:37
Україна звільнила з ворожого полону 45 воїнів ЗСУ
Україна
14:27
«З любов’ю з Росії»: українські військові попередили про ворожі пастки на звільнених територіях
Україна
11:00
Росіяни підірвали Антонівський міст: знищено два прольоти
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
США та Україна збудують малий модульний реактор: що це таке
Україна
13.11.2022 10:38
ТОР
Окупанти заявили про “грандіозні пошкодження” на Каховській ГЕС
Україна
13.11.2022 09:51
ТОР
Українська влада може націоналізувати більше приватних компаній: названо умови
Україна
13.11.2022 08:17

Популярне

ТОР
Окупанти викрали єнота з Херсонського зоопарку: мережа вибухнула жартами та мемами
12.11.2022 19:19
ТОР
Забезпечить перемогу: Рогозін погрозив застосуванням «новітньої» та «експериментальної» зброї в Україні
12.11.2022 18:15
ТОР
Заступник голови ОП Смірнов під час облоги Києва мешкав на львівському СПА-курорті Козловського
12.11.2022 19:49

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com