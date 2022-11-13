Вагнеровці стратили кувалдою колишнього бойовика-зека, який здався Україні: Пригожин назвав це “собачою смертю”

Вагнеровці стратили кувалдою колишнього бойовика-зека, який здався Україні: Пригожин назвав це “собачою смертю”

Вагнерівці вбили колишнього товариша, що перейшов на бік України

У мережі з'явилося відео страти колишнього російського зека, завербованого ПВК Вагнера, який потім здався в полон ЗСУ.

Спочатку відео з’явилося в Telegram-каналі GREY ZONE, пов’язаному з ПВК Вагнера.

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Імовірно, ця людина – Євген Нужин. На початку вересня він здався в український полон, після чого дав інтерв’ю українському журналісту Юрію Бутусову, де говорив про жахливі умови в російській армії та те, що хоче перейти на бік України. У жовтні він дав ще одне аналогічне інтерв’ю, де зізнався, що ненавидить президента Володимира Путіна.

В описі до відео зі стратою зазначено, що чоловік «раптово зник з-під слідства у Києві». Сам Нужин при цьому розповідає, що 11 листопада, будучи в Києві, отримав удар по голові, знепритомнів і прийшов до тями в підвалі, де дізнався, що його «судитимуть».

Після пояснень зека на відео відбувається безпосередньо страта, яку GREY ZONE називає «Молотом відплати». До голови Нужина в цей момент примотаний бетонний блок, після чого невідома людина б’є його кувалдою по голові. Наприкінці на відео з’являється напис «Ліквідований».

Страта кувалдою справді використовувалася бійцями ПВК Вагнера, наприклад, у Сирії.

Керівник ПВК Вагнера Євген Пригожин фактично зізнався, що його люди стратили колишнього бойовика-зека.

“Я волію дивитися історію в театрі. Щодо окувалдованого, то в даному шоу видно, що він не знайшов щастя в Україні, а зустрівся з недобрими, але справедливими людьми. Мені здається, цей фільм називається «Собаці – собача смерть». Прекрасна режисерська робота, смотриться на одному диханні. Сподіваюся, під час зйомок жодна тварина не постраждала”, – заявив Пригожин.

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  • 13.11.2022 11:10
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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